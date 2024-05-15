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АВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ 40 мл - Харьков (642289) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
347,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
323,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
347,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (2)
347,10 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
323,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 10:00
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (1)
324,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (2)
324,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ровно, ул. Стельмаха Владимира, 9
Всего: упаковка (2)
324,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
324,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (3)
324,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Князя Острожского, 36
Всего: упаковка (1)
324,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (4)
324,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
324,55 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
324,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (3)
339,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
340,14
Экономия: -1,94 грн
338,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
312,91
Экономия: -0,46 грн
312,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (2)
341,63
Экономия: -6,01 грн
335,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
314,75
Экономия: -0,70 грн
314,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (1)
341,45 грн