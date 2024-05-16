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Imunit капсулы 450 мг, №60 - Киев (707511) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
214,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
214,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
214,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
214,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
214,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
214,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
256,65
Экономия: -7,70 грн
248,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
214,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
214,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
214,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
214,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
214,70 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (2)
156,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
214,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
214,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
214,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
214,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
249,35
Экономия: -7,48 грн
241,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
214,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (18)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
214,70 грн