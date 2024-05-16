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MAXI SKIN таблетки, №90 - Киев (556521) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (1)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (1)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Физкультуры, 57/3
Всего: упаковка (1)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (2)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (2)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, ул. Кирпы Георгия, 5
Всего: упаковка (2)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (1)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Броварской, 17
Всего: упаковка (1)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (2)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (2)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гарматная, 26/2
Всего: упаковка (2)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, ул. Здолбуновская, 7-Г
Всего: упаковка (2)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гетмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Всего: упаковка (1)
1068,60
Экономия: -236,20 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 93
Всего: упаковка (2)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: упаковка (2)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:45
Киев, ул. Тальновская, 3
Всего: упаковка (2)
1091,20
Экономия: -258,80 грн
832,40 грн