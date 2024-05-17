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BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6+ ЛЕТ СО ВКУСОМ ЛАЙМА 50 мл - Запорожье (748777) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
41,00
Экономия: -5,00 грн
36,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
87,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
79,80
Экономия: -9,37 грн
70,43 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
92,86
Экономия: -13,29 грн
79,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (2)
89,36
Экономия: -7,67 грн
81,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
88,95
Экономия: -8,23 грн
80,72 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
89,99 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
Всего: упаковка (1)
85,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
94,19
Экономия: -12,58 грн
81,61 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
90,39
Экономия: -8,96 грн
81,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
90,71
Экономия: -14,63 грн
76,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
90,64 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
89,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
108,37
Экономия: -8,97 грн
99,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
90,67
Экономия: -11,97 грн
78,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
86,81
Экономия: -9,07 грн
77,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
79,36
Экономия: -14,35 грн
65,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
77,55
Экономия: -10,42 грн
67,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
81,45
Экономия: -6,56 грн
74,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (1)
89,23
Экономия: -10,43 грн
78,80 грн