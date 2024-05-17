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BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6+ ЛЕТ СО ВКУСОМ ЛАЙМА 50 мл - Одесса (748777) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 57
Всего: упаковка (1)
80,05
Экономия: -10,37 грн
69,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
84,54
Экономия: -7,85 грн
76,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
85,92
Экономия: -10,15 грн
75,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 28/1
Всего: упаковка (1)
84,84
Экономия: -10,31 грн
74,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (2)
84,82
Экономия: -11,18 грн
73,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
79,72
Экономия: -5,03 грн
74,69 грн
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бунина, 1
Всего: упаковка (2)
85,61 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 16:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (1)
90,70 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (1)
83,29
Экономия: -8,49 грн
74,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 31-М
Всего: упаковка (1)
88,46
Экономия: -7,97 грн
80,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
98,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 171/15
Всего: упаковка (1)
99,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
Всего: упаковка (1)
89,39
Экономия: -13,31 грн
76,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 14:00
Херсон, ул. Потемкинская, 45-А
Всего: упаковка (1)
92,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 16:00
Херсон, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (1)
90,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (1)
90,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
87,24
Экономия: -11,96 грн
75,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Измаил, ул. Торговая, 48
Всего: упаковка (1)
89,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
90,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Бобринец, пл. Базарная, 5
Всего: упаковка (1)
89,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Гайворон, ул. Стуса Василия, 25
Всего: упаковка (1)
89,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
89,90
Экономия: -13,91 грн
75,99 грн