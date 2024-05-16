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BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6+ ЛЕТ СО ВКУСОМ ЛАЙМА 50 мл - Львов (748777) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
79,82
Экономия: -6,20 грн
73,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
88,14
Экономия: -8,42 грн
79,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
91,60
Экономия: -7,21 грн
84,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
85,00
Экономия: -8,58 грн
76,42 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
90,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (3)
78,76
Экономия: -5,14 грн
73,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
86,51
Экономия: -6,43 грн
80,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1)
90,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
85,43
Экономия: -5,91 грн
79,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 07 мин
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
89,66 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (1)
87,07
Экономия: -6,24 грн
80,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
89,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (4)
89,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (1)
80,58
Экономия: -9,67 грн
70,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (2)
89,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Луцк, ул. Ковельская, 47-А
Всего: упаковка (3)
78,83
Экономия: -4,96 грн
73,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Луцк, ул. Сверстюка Евгения, 1
Всего: упаковка (1)
68,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любомль, ул. Независимости, 28-А
Всего: упаковка (2)
81,13
Экономия: -7,43 грн
73,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (1)
90,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (2)
81,30
Экономия: -6,58 грн
74,72 грн