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BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6+ ЛЕТ СО ВКУСОМ ЛАЙМА 50 мл - Киев (748777) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
95,42
Экономия: -12,61 грн
82,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
80,42
Экономия: -8,90 грн
71,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
89,30
Экономия: -11,52 грн
77,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (2)
81,53
Экономия: -11,77 грн
69,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
88,90
Экономия: -14,78 грн
74,12 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
96,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (1)
90,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (2)
90,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
92,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (1)
90,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
85,76
Экономия: -14,34 грн
71,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
90,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
88,26
Экономия: -9,46 грн
78,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (6)
90,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
Всего: упаковка (1)
77,73
Экономия: -4,73 грн
73,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (1)
89,71
Экономия: -8,89 грн
80,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
90,30
Экономия: -16,18 грн
74,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
85,44
Экономия: -10,49 грн
74,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
87,63
Экономия: -11,29 грн
76,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
84,13
Экономия: -7,89 грн
76,24 грн