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BRILLANTE DENTINO LIME JUNIOR ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6+ ЛЕТ СО ВКУСОМ ЛАЙМА 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (748777) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
88,36
Экономия: -12,28 грн
76,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
89,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
89,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
89,20
Экономия: -8,48 грн
80,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
107,48
Экономия: -8,08 грн
99,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
90,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
88,63
Экономия: -7,20 грн
81,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
89,26
Экономия: -10,56 грн
78,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (2)
89,56
Экономия: -7,87 грн
81,69 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, перек. Сучкова / Гетманская, 13/30
Всего: упаковка (1)
87,47
Экономия: -9,73 грн
77,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 6
Всего: упаковка (1)
78,56
Экономия: -13,55 грн
65,01 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
41,00
Экономия: -5,00 грн
36,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
80,22
Экономия: -13,09 грн
67,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (1)
90,78
Экономия: -11,98 грн
78,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
82,45
Экономия: -7,56 грн
74,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вольногорск, ул. Центральная, 50-А
Всего: упаковка (2)
90,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
87,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
78,83
Экономия: -8,40 грн
70,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
80,25
Экономия: -4,69 грн
75,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: упаковка (2)
98,70 грн