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BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6+ ЛЕТ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ 50 мл - Запорожье (748746) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
42,00
Экономия: -8,00 грн
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
39,00
Экономия: -5,00 грн
34,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
42,00
Экономия: -8,00 грн
34,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (1)
84,74
Экономия: -10,26 грн
74,48 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
88,95
Экономия: -8,23 грн
80,72 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
85,71
Экономия: -6,86 грн
78,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
Всего: упаковка (1)
90,61 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
94,07
Экономия: -16,55 грн
77,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
89,43
Экономия: -7,40 грн
82,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (1)
93,89
Экономия: -10,06 грн
83,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
77,55
Экономия: -10,42 грн
67,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
87,48
Экономия: -6,23 грн
81,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
Всего: упаковка (1)
74,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
89,99
Экономия: -10,51 грн
79,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
90,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
Всего: упаковка (1)
90,31
Экономия: -13,30 грн
77,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
Всего: упаковка (2)
74,53
Экономия: -11,07 грн
63,46 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: упаковка (1)
74,64
Экономия: -9,55 грн
65,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
89,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
93,15
Экономия: -15,63 грн
77,52 грн