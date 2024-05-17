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BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6+ ЛЕТ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ 50 мл - Одесса (748746) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
89,03
Экономия: -6,15 грн
82,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
78,67
Экономия: -8,94 грн
69,73 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 16:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (1)
90,70 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, дорога Фонтанская, 99
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
87,49
Экономия: -9,04 грн
78,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
87,24
Экономия: -11,96 грн
75,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 5
Всего: упаковка (1)
89,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: упаковка (1)
74,64
Экономия: -9,55 грн
65,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
Всего: упаковка (2)
74,53
Экономия: -11,07 грн
63,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
Всего: упаковка (1)
89,60
Экономия: -12,59 грн
77,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
90,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
89,99
Экономия: -10,51 грн
79,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (1)
94,54
Экономия: -10,71 грн
83,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
91,86
Экономия: -14,34 грн
77,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
Всего: упаковка (1)
90,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
88,36
Экономия: -9,51 грн
78,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
83,18
Экономия: -9,11 грн
74,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Независимости, 30
Всего: упаковка (1)
89,96
Экономия: -10,82 грн
79,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (1)
88,17
Экономия: -10,82 грн
77,35 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (1)
84,74
Экономия: -10,26 грн
74,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
Всего: упаковка (1)
88,86
Экономия: -5,98 грн
82,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (1)
88,25
Экономия: -11,58 грн
76,67 грн