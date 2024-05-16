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BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6+ ЛЕТ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ 50 мл - Львов (748746) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (1)
90,61
Экономия: -5,52 грн
85,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
Всего: упаковка (1)
80,17
Экономия: -7,58 грн
72,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Славута, ул. Садовая, 5
Всего: упаковка (1)
90,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Звягель, ул. Шевченко, 43
Всего: упаковка (1)
90,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
83,18
Экономия: -9,11 грн
74,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (1)
88,17
Экономия: -10,82 грн
77,35 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
90,08
Экономия: -8,83 грн
81,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (1)
81,13
Экономия: -6,58 грн
74,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Немешаево, ул. Заводская, 46
Всего: упаковка (1)
90,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Выговского Ивана, 22
Всего: упаковка (1)
88,63
Экономия: -10,69 грн
77,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
84,95
Экономия: -11,65 грн
73,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (1)
87,49
Экономия: -9,04 грн
78,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
93,22
Экономия: -11,61 грн
81,61 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
Всего: упаковка (1)
88,65
Экономия: -3,65 грн
85,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
90,46
Экономия: -16,34 грн
74,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
89,19
Экономия: -4,19 грн
85,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
Всего: упаковка (1)
87,92
Экономия: -10,66 грн
77,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Ялтинская, 7
Всего: упаковка (1)
83,44
Экономия: -10,54 грн
72,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Смела, ул. Независимости, 30
Всего: упаковка (1)
89,96
Экономия: -10,82 грн
79,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Болград, ул. Варненская, 24-А
Всего: упаковка (1)
87,24
Экономия: -11,96 грн
75,28 грн