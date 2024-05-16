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BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6+ ЛЕТ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ 50 мл - Киев (748746) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
86,46
Экономия: -13,16 грн
73,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
87,84
Экономия: -13,72 грн
74,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пчелки Елены, 6
Всего: упаковка (1)
89,05
Экономия: -4,05 грн
85,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
89,78
Экономия: -4,78 грн
85,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
Всего: упаковка (1)
93,28
Экономия: -11,67 грн
81,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 22
Всего: упаковка (1)
88,70
Экономия: -10,76 грн
77,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 7
Всего: упаковка (1)
85,68
Экономия: -12,78 грн
72,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
Всего: упаковка (1)
87,20
Экономия: -9,94 грн
77,26 грн
Киевская аптекарская мануфактура
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (1)
96,30 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
96,40 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 26
Всего: упаковка (1)
94,50 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
90,70 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 33/44
Всего: упаковка (1)
99,80 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Котельникова Михаила, 13
Всего: упаковка (1)
88,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (1)
98,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милославская, 41/15
Всего: упаковка (1)
91,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Немешаево, ул. Заводская, 46
Всего: упаковка (1)
90,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Витрука, 45
Всего: упаковка (1)
82,15
Экономия: -7,60 грн
74,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
88,67
Экономия: -7,42 грн
81,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (1)
90,46
Экономия: -13,79 грн
76,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
Всего: упаковка (1)
88,66
Экономия: -5,78 грн
82,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Независимости, 30
Всего: упаковка (1)
90,90
Экономия: -11,76 грн
79,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
Всего: упаковка (1)
88,03
Экономия: -10,68 грн
77,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 43
Всего: упаковка (1)
90,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Садовая, 5
Всего: упаковка (1)
90,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
82,94
Экономия: -8,87 грн
74,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
Всего: упаковка (1)
80,28
Экономия: -7,69 грн
72,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Ильинская, 8
Всего: упаковка (1)
88,29
Экономия: -7,71 грн
80,58 грн