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BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6+ ЛЕТ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ 50 мл - Харьков (748746) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
93,67
Экономия: -16,15 грн
77,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
79,15
Экономия: -10,15 грн
69,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 147-Г
Всего: упаковка (1)
90,64 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (1)
88,51
Экономия: -7,93 грн
80,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Ильинская, 8
Всего: упаковка (1)
88,29
Экономия: -7,71 грн
80,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 23
Всего: упаковка (1)
88,78
Экономия: -14,66 грн
74,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
90,78
Экономия: -9,53 грн
81,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
79,72
Экономия: -12,59 грн
67,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
90,86
Экономия: -8,83 грн
82,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
86,36
Экономия: -5,64 грн
80,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (1)
83,85
Экономия: -9,37 грн
74,48 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -10,00 грн
53,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -10,00 грн
53,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
90,23
Экономия: -14,15 грн
76,08 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
92,46
Экономия: -14,94 грн
77,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
85,85
Экономия: -7,00 грн
78,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
Всего: упаковка (1)
90,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (1)
94,63
Экономия: -10,80 грн
83,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 167
Всего: упаковка (1)
88,66
Экономия: -5,78 грн
82,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (1)
90,46
Экономия: -13,79 грн
76,67 грн