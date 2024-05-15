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BRILLANTE DENTINO RASPBERRY JUNIOR TOOTH PASTA-GEL ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6+ ЛЕТ СО ВКУСОМ МАЛИНЫ 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (748746) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
89,20
Экономия: -8,48 грн
80,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
88,70
Экономия: -6,67 грн
82,03 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (1)
84,46
Экономия: -9,98 грн
74,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (1)
80,22
Экономия: -13,09 грн
67,13 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -10,00 грн
53,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -10,00 грн
53,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (1)
89,50
Экономия: -8,25 грн
81,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
87,69
Экономия: -11,61 грн
76,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
91,97
Экономия: -14,45 грн
77,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
86,26
Экономия: -7,41 грн
78,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
Всего: упаковка (1)
90,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
Всего: упаковка (1)
94,21
Экономия: -10,38 грн
83,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
88,39
Экономия: -8,91 грн
79,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
90,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
Всего: упаковка (1)
88,03
Экономия: -11,02 грн
77,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
Всего: упаковка (2)
73,61
Экономия: -10,15 грн
63,46 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: упаковка (1)
75,20
Экономия: -10,11 грн
65,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
94,10
Экономия: -16,58 грн
77,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
80,20
Экономия: -11,20 грн
69,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, шоссе Салтовское, 147-Г
Всего: упаковка (1)
90,64 грн