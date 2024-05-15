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BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-6 ЛЕТ СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ 50 мл - Харьков (748742) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
72,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
80,27
Экономия: -11,72 грн
68,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
79,65
Экономия: -9,22 грн
70,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
92,46
Экономия: -14,94 грн
77,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
94,25
Экономия: -12,64 грн
81,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -11,37 грн
74,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
90,66
Экономия: -16,63 грн
74,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
81,94
Экономия: -7,73 грн
74,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 22
Всего: упаковка (1)
80,45
Экономия: -9,76 грн
70,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (1)
77,39
Экономия: -3,79 грн
73,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (2)
81,54
Экономия: -5,90 грн
75,64 грн
Челси плюс
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (1)
76,00 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 108
Всего: упаковка (1)
90,70 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Кармелюка, 74-Б
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 57 мин
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (1)
98,20 грн
Аптека для економних
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
91,20 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (1)
89,80 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
98,20 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (1)
104,30 грн