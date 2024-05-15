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BRILLANTE DENTINO STRAWBERRY KIDS ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-6 ЛЕТ СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (748742) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
79,75
Экономия: -11,20 грн
68,55 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (1)
75,74
Экономия: -7,94 грн
67,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
78,83
Экономия: -8,40 грн
70,43 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1)
91,97
Экономия: -14,45 грн
77,52 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
94,34
Экономия: -12,73 грн
81,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
82,16
Экономия: -7,95 грн
74,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
87,72
Экономия: -13,10 грн
74,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (1)
89,03
Экономия: -15,00 грн
74,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Выговского Ивана, 22
Всего: упаковка (1)
80,05
Экономия: -9,36 грн
70,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (1)
76,60
Экономия: -3,00 грн
73,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (2)
82,38
Экономия: -6,74 грн
75,64 грн
Челси плюс
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Открыто Закроется в 21:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (1)
76,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается через 03 мин
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
72,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 108
Всего: упаковка (1)
90,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Смела, ул. Кармелюка, 74-Б
Всего: упаковка (1)
96,60 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 161/1
Всего: упаковка (1)
95,60 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (1)
98,20 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
91,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (1)
89,80 грн