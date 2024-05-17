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BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-6 ЛЕТ СО ВКУСОМ КАРАМЕЛИ 50 мл - Запорожье (748711) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
79,80
Экономия: -9,37 грн
70,43 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (1)
108,63
Экономия: -18,81 грн
89,82 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
85,71
Экономия: -6,86 грн
78,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (2)
90,22 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
81,67
Экономия: -6,02 грн
75,65 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (1)
90,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
Всего: упаковка (1)
85,97
Экономия: -8,23 грн
77,74 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
89,35
Экономия: -6,57 грн
82,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (2)
86,17
Экономия: -9,48 грн
76,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (2)
89,69
Экономия: -9,71 грн
79,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
86,21
Экономия: -8,14 грн
78,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
87,68
Экономия: -13,06 грн
74,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
83,16
Экономия: -9,72 грн
73,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (2)
81,04
Экономия: -12,78 грн
68,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 22
Всего: упаковка (1)
91,25
Экономия: -10,35 грн
80,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Шостка, ул. Рабочая, 13
Всего: упаковка (1)
92,80
Экономия: -16,59 грн
76,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (1)
80,57
Экономия: -13,51 грн
67,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
92,20
Экономия: -7,81 грн
84,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
85,86
Экономия: -12,08 грн
73,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
86,90
Экономия: -7,38 грн
79,52 грн