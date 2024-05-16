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BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-6 ЛЕТ СО ВКУСОМ КАРАМЕЛИ 50 мл - Львов (748711) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
91,60
Экономия: -7,21 грн
84,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
85,17
Экономия: -11,39 грн
73,78 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
85,43
Экономия: -5,91 грн
79,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (1)
79,35
Экономия: -12,29 грн
67,06 грн
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
84,65
Экономия: -6,58 грн
78,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
84,96
Экономия: -10,34 грн
74,62 грн
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 22
Всего: упаковка (1)
91,49
Экономия: -10,59 грн
80,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
83,57
Экономия: -10,13 грн
73,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (2)
83,58
Экономия: -15,32 грн
68,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (2)
90,74
Экономия: -10,76 грн
79,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
83,38
Экономия: -7,73 грн
75,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (2)
84,54
Экономия: -7,85 грн
76,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 07 мин
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
88,92
Экономия: -6,14 грн
82,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
Всего: упаковка (1)
85,53
Экономия: -7,79 грн
77,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Шостка, ул. Рабочая, 13
Всего: упаковка (1)
92,22
Экономия: -16,01 грн
76,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
88,36
Экономия: -9,51 грн
78,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (1)
107,60
Экономия: -17,78 грн
89,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (1)
90,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
77,74
Экономия: -7,31 грн
70,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (2)
90,22 грн