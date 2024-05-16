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Pediatric Бальзам для лица увлажняющий "Laboratorios Babe" 50 мл - Киев (839919) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
453,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
459,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
455,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 30
Всего: упаковка (1)
459,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1)
455,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
455,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (1)
458,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Святошинская, 3-А
Всего: упаковка (1)
457,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
458,29 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
459,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 85
Всего: упаковка (1)
453,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
457,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
456,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
455,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (2)
456,21 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (2)
405,09 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
358,72 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, просп. Злуки, 4-А
Всего: упаковка (1)
415,00 грн