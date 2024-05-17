Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаАнтивозрастная косметикаАВЕН ФИЗИОЛИФТ НОЧНОЙ БАЛЬЗАМЦены в аптеках

АВЕН ФИЗИОЛИФТ НОЧНОЙ БАЛЬЗАМ 30 мл - Одесса (642213) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
1344,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1302,30 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
1344,70 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (1)
1396,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
1124,80
Экономия: -50,80 грн
1074,00 грн
Аптека enter
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Гагаринское Плато, 5-Б
Всего: упаковка (1)
1264,00 грн
Аптека enter
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
1344,70 грн
Полимед
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, пл. Екатерининская, 5
Всего: упаковка (1)
1067,58 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
1118,55
Экономия: -33,56 грн
1084,99 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
1300,63 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (2)
1035,41 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
1396,20
Экономия: -41,89 грн
1354,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
1138,44 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
1118,55
Экономия: -33,56 грн
1084,99 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (2)
1396,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (1)
1396,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1130,06
Экономия: -56,06 грн
1074,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
1396,20
Экономия: -41,89 грн
1354,31 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 46
Всего: упаковка (1)
1087,18 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
1136,72 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
Всего: упаковка (1)
1035,41 грн