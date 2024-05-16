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АВЕН ФИЗИОЛИФТ НОЧНОЙ БАЛЬЗАМ 30 мл - Львов (642213) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1203,76 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
1252,28 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
1396,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1250,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
1250,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
1396,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (3)
1396,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
1396,20
Экономия: -41,89 грн
1354,31 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
1396,20
Экономия: -41,89 грн
1354,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
1318,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
1396,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (3)
1396,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (2)
1365,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 08 мин
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (2)
1396,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
1333,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
1269,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 08 мин
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
1396,20
Экономия: -41,89 грн
1354,31 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 08 мин
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
1396,20
Экономия: -41,89 грн
1354,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
1250,30 грн
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Открыто Закроется через 08 мин
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
1269,85
Экономия: -38,10 грн
1231,75 грн