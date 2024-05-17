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АВЕН СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОМПАКТ SPF 50+ 10 г бежевый - Одесса (642388) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
866,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
845,55
Экономия: -25,37 грн
820,18 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
931,35
Экономия: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
931,35
Экономия: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
931,35
Экономия: -27,94 грн
903,41 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
931,35
Экономия: -27,94 грн
903,41 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
945,00
Экономия: -123,00 грн
822,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
928,00
Экономия: -106,00 грн
822,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
1007,80
Экономия: -30,23 грн
977,57 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
907,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
905,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
972,94 грн
Біла ромашка
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Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
931,35
Экономия: -27,94 грн
903,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
931,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (2)
985,99 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 69
Всего: упаковка (2)
905,00 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
729,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
931,35
Экономия: -27,94 грн
903,41 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
1007,80
Экономия: -30,23 грн
977,57 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (1)
907,75 грн