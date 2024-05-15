К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 Всего: упаковка (1) 619,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2 Всего: упаковка (2) 619,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В Всего: упаковка (1) 619,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 116 Всего: упаковка (1) 619,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Крещатик, 44 Всего: упаковка (1) 619,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7 Всего: упаковка (1) 619,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135 Всего: упаковка (1) 619,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, просп. Оболонский, 1-Б Всего: упаковка (7) 619,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б Всего: упаковка (1) 619,00 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1 Всего: упаковка (1) 498,85 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, дорога Кольцевая, 1 Всего: упаковка (1) 619,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Палладина Академика, 7 Всего: упаковка (1) 619,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Винница, просп. Юности, 20/73 Всего: упаковка (2) 619,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Главная, 265-А Всего: упаковка (1) 545,14 грн Забронировать

Центральная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2 Всего: упаковка (1) 405,73 Экономия: -0,44 грн 405,29 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И Всего: упаковка (1) 619,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Львов, ул. Кульпарковская, 226-А Всего: упаковка (2) 619,00 грн Забронировать

Гала аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:30 График работы Киев, ул. Саксаганского, 101 Всего: упаковка (1) 482,00 грн