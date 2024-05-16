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Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 300 мг блистер, №28 - Киев (149395) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Социальная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (3)
125,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Скорики, ул. Криничная, 1-Б
Всего: упаковка (1)
125,50 грн
Фитоцентр
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Открыто Закроется в 20:00
Любомль, ул. Владимирская, 1-Б
Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (14)
116,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом