К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Победы, 35 Всего: упаковка (1) 95,83 грн Забронировать

Социальная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (3) 125,50 грн Забронировать

Фитоцентр Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Любомль, ул. Владимирская, 1-Б Всего: таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой (14) 116,50 грн