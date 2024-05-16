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URIAGE ГЕЛЬ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 500 мл - Львов (733213) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
578,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
604,49 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
578,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
578,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
615,64 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
706,05
Экономия: -21,18 грн
684,87 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
578,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
658,85
Экономия: -19,77 грн
639,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
647,39 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 08 мин
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
658,85
Экономия: -19,77 грн
639,08 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 08 мин
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
658,85
Экономия: -19,77 грн
639,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 08 мин
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
628,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (1)
627,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
604,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 145
Всего: упаковка (1)
604,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
652,59
Экономия: -57,22 грн
595,37 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Всего: упаковка (1)
517,28 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (2)
569,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
642,16
Экономия: -46,79 грн
595,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
588,19 грн