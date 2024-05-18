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АТРИМИН НЕО капсулы, №30 - Запорожье (748286) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
309,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
365,40
Экономия: -60,01 грн
305,39 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
309,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
339,00
Экономия: -44,00 грн
295,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
309,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
309,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
341,70
Экономия: -33,63 грн
308,07 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
309,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
309,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: капсулы (20)
336,60
Экономия: -31,54 грн
305,06 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
309,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
363,01
Экономия: -57,80 грн
305,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
328,44
Экономия: -35,19 грн
293,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
358,49
Экономия: -53,28 грн
305,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
309,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
309,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
335,49
Экономия: -29,21 грн
306,28 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
309,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
309,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
339,49
Экономия: -34,47 грн
305,02 грн