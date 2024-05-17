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АВЕН КЛИНАНС СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО SPF 50+ 50 мл - Запорожье (642220) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
643,95
Экономия: -31,95 грн
612,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
746,00
Экономия: -97,00 грн
649,00 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
639,85
Экономия: -27,85 грн
612,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
666,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (5)
631,03
Экономия: -19,03 грн
612,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
746,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
636,30
Экономия: -24,30 грн
612,00 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (1)
611,31
Экономия: -39,51 грн
571,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
651,17
Экономия: -39,17 грн
612,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (2)
795,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (1)
795,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (1)
777,67 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 11 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
740,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
637,70
Экономия: -25,70 грн
612,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (3)
635,26
Экономия: -23,26 грн
612,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
648,23
Экономия: -36,23 грн
612,00 грн