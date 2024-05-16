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АВЕН КЛИНАНС СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО SPF 50+ 50 мл - Львов (642220) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
748,98
Экономия: -0,66 грн
748,32 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (4)
719,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
643,58
Экономия: -31,58 грн
612,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
643,27
Экономия: -31,27 грн
612,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
719,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
719,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (4)
719,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
728,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (2)
728,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 19
Всего: упаковка (1)
719,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Тершаковцев, 1
Всего: упаковка (2)
719,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 9
Всего: упаковка (1)
719,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
719,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
641,74
Экономия: -29,74 грн
612,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
728,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
633,18
Экономия: -21,18 грн
612,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (2)
777,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (2)
795,59 грн