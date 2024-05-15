Все аптеки Украины
Косметические средстваЗащитные средстваСолнцезащитные и противоожоговые средстваСолнцезащитные средстваСолнцезащитные средства для лицаАВЕН КЛИНАНС СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО SPF 50+Цены в аптеках

АВЕН КЛИНАНС СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО SPF 50+ 50 мл - Харьков (642220) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
746,03 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
666,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
648,17
Экономия: -36,17 грн
612,00 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
746,00
Экономия: -97,00 грн
649,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
652,21
Экономия: -40,21 грн
612,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (1)
795,59 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (1)
777,67 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (5)
636,72
Экономия: -24,72 грн
612,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
632,20
Экономия: -20,20 грн
612,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (2)
643,33
Экономия: -31,33 грн
612,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75
Всего: упаковка (2)
728,60 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (1)
648,72 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (2)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Пролиски, ул. Броварская, 2-А
Всего: упаковка (1)
728,55
Экономия: -21,86 грн
706,69 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
795,60
Экономия: -23,87 грн
771,73 грн