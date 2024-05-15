К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Полтава, ул. Европейская, 60-А Всего: упаковка (1) 746,03 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Короленко, 3-Б Всего: упаковка (1) 666,90 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 171 Всего: упаковка (1) 648,17 Экономия: -36,17 грн 612,00 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (3) 746,00 Экономия: -97,00 грн 649,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (2) 652,21 Экономия: -40,21 грн 612,00 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2 Всего: упаковка (1) 795,59 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Смелянская, 44/1 Всего: упаковка (1) 777,67 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (2) 795,60 Экономия: -23,87 грн 771,73 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б Всего: упаковка (5) 636,72 Экономия: -24,72 грн 612,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б Всего: упаковка (1) 632,20 Экономия: -20,20 грн 612,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18 Всего: упаковка (2) 643,33 Экономия: -31,33 грн 612,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Канев, ул. Энергетиков, 12-А Всего: упаковка (1) 728,55 Экономия: -21,86 грн 706,69 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75 Всего: упаковка (2) 728,60 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Головатого, 30 Всего: упаковка (1) 795,60 Экономия: -23,87 грн 771,73 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6 Всего: упаковка (1) 795,60 Экономия: -23,87 грн 771,73 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5 Всего: упаковка (2) 795,60 Экономия: -23,87 грн 771,73 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167 Всего: упаковка (1) 648,72 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Чернигов, просп. Мира, 49 Всего: упаковка (2) 795,60 Экономия: -23,87 грн 771,73 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Пролиски, ул. Броварская, 2-А Всего: упаковка (1) 728,55 Экономия: -21,86 грн 706,69 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В Всего: упаковка (1) 795,60 Экономия: -23,87 грн 771,73 грн Забронировать