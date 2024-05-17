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АВЕН КЛИНАНС КОМЕДОМЕД 30 мл - Запорожье (642392) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
622,00
Экономия: -81,00 грн
541,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
638,00
Экономия: -97,00 грн
541,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 11 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
622,00
Экономия: -81,00 грн
541,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 11 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
582,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
582,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
582,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
520,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
572,27 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
654,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
598,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
582,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
520,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
582,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
520,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
639,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
598,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
520,25 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
640,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (1)
572,27 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Миргород, ул. Данилы Апостола, 3
Всего: упаковка (1)
520,25 грн