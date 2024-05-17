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АВЕН КЛИНАНС КОМЕДОМЕД 30 мл - Одесса (642392) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (2)
614,50 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (1)
670,50 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
670,50 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
670,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
640,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
675,54 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
670,50 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
670,50 грн
Вероника
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Посмитного, 19
Всего: упаковка (1)
670,50 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
670,50 грн
Эвита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Левитана, 79
Всего: упаковка (1)
670,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
638,05
Экономия: -19,14 грн
618,91 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
614,50 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
670,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
624,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
638,05
Экономия: -19,14 грн
618,91 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
614,50 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (1)
662,58 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (2)
741,96 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, пер. Компасный, 6-В
Всего: упаковка (1)
662,58 грн
В других городах:
Жемчужина
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Открыто Закроется в 23:00
Лиманка, ул. Жемчужная, 6
Всего: упаковка (1)
670,50 грн
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
670,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
714,48 грн