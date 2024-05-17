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АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл - Запорожье (642367) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
337,00
Экономия: -44,00 грн
293,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
286,79
Экономия: -10,79 грн
276,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
286,85
Экономия: -10,85 грн
276,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
288,56
Экономия: -12,56 грн
276,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
294,57
Экономия: -18,57 грн
276,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
294,27
Экономия: -18,27 грн
276,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
286,10
Экономия: -10,10 грн
276,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
325,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
293,44
Экономия: -17,44 грн
276,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
288,61
Экономия: -12,61 грн
276,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (2)
288,83
Экономия: -12,83 грн
276,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
287,90
Экономия: -11,90 грн
276,00 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (1)
280,32
Экономия: -18,12 грн
262,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
285,22
Экономия: -9,22 грн
276,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
284,67
Экономия: -8,67 грн
276,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
333,85
Экономия: -10,02 грн
323,83 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 11 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (2)
358,80
Экономия: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
358,80
Экономия: -10,76 грн
348,04 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
345,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
289,99
Экономия: -13,99 грн
276,00 грн