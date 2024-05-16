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АВЕН КОЛД КРЕМ 40 мл - Львов (642367) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
336,94 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
290,24
Экономия: -14,24 грн
276,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
290,10
Экономия: -14,10 грн
276,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
320,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
358,80
Экономия: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
358,80
Экономия: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (1)
358,80
Экономия: -10,76 грн
348,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
295,13
Экономия: -19,13 грн
276,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
358,80
Экономия: -10,76 грн
348,04 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
320,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
293,83
Экономия: -17,83 грн
276,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 09 мин
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
358,80
Экономия: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 09 мин
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (2)
358,80
Экономия: -10,76 грн
348,04 грн
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Открыто Закроется через 09 мин
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
358,80
Экономия: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
358,80
Экономия: -10,76 грн
348,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 09 мин
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 190
Всего: упаковка (2)
358,80
Экономия: -10,76 грн
348,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
295,26
Экономия: -19,26 грн
276,00 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется через 09 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (4)
336,97 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (1)
320,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 09 мин
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
Всего: упаковка (1)
325,00 грн