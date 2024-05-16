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АВЕН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МОЛОЧКО ПОСЛЕ СОЛНЦА 200 мл - Львов (642231) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
680,98
Экономия: -0,80 грн
680,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (3)
551,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
504,75 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
504,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (3)
604,75 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
504,75 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
723,85
Экономия: -21,72 грн
702,13 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (3)
724,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
604,75 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
Всего: упаковка (1)
723,83 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
490,99 грн