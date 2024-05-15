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АВЕН ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МОЛОЧКО ПОСЛЕ СОЛНЦА 200 мл - Харьков (642231) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: упаковка (1)
540,60 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (3)
351,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
432,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (2)
325,01
Экономия: -15,51 грн
309,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
724,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
621,69 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
606,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
594,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (1)
432,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
579,29
Экономия: -22,49 грн
556,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
Всего: упаковка (1)
437,95 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В
Всего: упаковка (2)
724,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 14
Всего: упаковка (1)
479,41
Экономия: -22,61 грн
456,80 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
348,37 грн
Аптека гормональных препаратов
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Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-В
Всего: упаковка (1)
567,63 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (4)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 4
Всего: упаковка (2)
724,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (2)
724,00 грн