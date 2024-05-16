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АРКТИК КЕЛП таблетки, №300 - Харьков (556528) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, ул. Стрелецкая, 106
Всего: упаковка (1)
659,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 4
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 32
Всего: упаковка (1)
599,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (2)
550,30 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Юности, 6-А
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 26-Д
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Галафарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Португальская, 2-А
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 94/1-А
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоселки, ул. Васильковская, 21
Всего: упаковка (1)
550,30 грн
Аптека для экономных
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 8
Всего: упаковка (2)
550,30 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
Всего: упаковка (2)
550,30 грн