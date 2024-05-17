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АВЕН КЛИНАНС ГИДРА КРЕМ 40 мл - Запорожье (642387) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
436,87
Экономия: -21,67 грн
415,20 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
515,00
Экономия: -96,00 грн
419,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
490,00
Экономия: -71,00 грн
419,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
515,00
Экономия: -96,00 грн
419,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 12 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (5)
490,00
Экономия: -71,00 грн
419,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
440,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
453,31 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
434,09
Экономия: -18,89 грн
415,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (2)
440,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
440,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
440,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (2)
440,11 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
459,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
506,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (4)
440,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (2)
440,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (3)
442,69
Экономия: -27,49 грн
415,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (2)
440,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (2)
440,11 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (3)
540,00 грн