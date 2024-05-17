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АВЕН КЛИНАНС ГИДРА КРЕМ 40 мл - Одесса (642387) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (3)
437,25
Экономия: -22,05 грн
415,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
430,31
Экономия: -15,11 грн
415,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (2)
484,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (3)
431,35
Экономия: -16,15 грн
415,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
434,88
Экономия: -19,68 грн
415,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
434,84
Экономия: -19,64 грн
415,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (2)
430,81
Экономия: -15,61 грн
415,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
429,48
Экономия: -14,28 грн
415,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (2)
441,61
Экономия: -26,41 грн
415,20 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
519,90 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
539,80
Экономия: -16,19 грн
523,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
429,65
Экономия: -14,45 грн
415,20 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (2)
560,52 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
Всего: упаковка (2)
484,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
Всего: упаковка (1)
440,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Южноукраинск, ул. Мира, 9/2
Всего: упаковка (2)
440,11 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (2)
539,80
Экономия: -16,19 грн
523,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
441,94
Экономия: -26,74 грн
415,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (3)
433,22
Экономия: -18,02 грн
415,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
435,88
Экономия: -20,68 грн
415,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
502,40 грн