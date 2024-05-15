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АВЕН КЛИНАНС ГИДРА ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ 200 мл - Днепр (Днепропетровск) (642143) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
436,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
436,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (2)
436,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (2)
436,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
436,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (2)
436,30 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
489,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
501,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
436,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (2)
436,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (4)
535,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
449,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
458,12 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
535,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
535,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
436,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (2)
475,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
501,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
436,30 грн