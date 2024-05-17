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АВЕН УСПОКАИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОНТУРА ГЛАЗ 10 мл - Одесса (642294) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
602,00 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (2)
527,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
561,60 грн
Вероника
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Посмитного, 19
Всего: упаковка (1)
527,00 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
527,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, пл. Екатерининская, 5
Всего: упаковка (1)
463,32 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
625,32 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
559,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
585,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (1)
602,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44/1
Всего: упаковка (1)
582,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (2)
602,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (2)
602,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
602,15 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
541,65 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
540,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. 30 лет Победы, 2/5
Всего: упаковка (1)
602,15 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
602,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
602,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
602,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
561,60 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
567,32
Экономия: -3,34 грн
563,98 грн