К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 101 Всего: упаковка (2) 995,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109 Всего: упаковка (1) 1050,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б Всего: упаковка (1) 1050,00 грн Забронировать