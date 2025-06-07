Киев
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Отбеливающие
Зубная паста профессиональная (Professional toothpaste)
2 препарата
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ЗУБНАЯ ПАСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ DENTAVIT PRO CALCIUM
85 г защита и укрепление эмали №1
Витэкс
Нет в наличии
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ЗУБНАЯ ПАСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ DENTAVIT PRO WHITE
85 г отбеливание + №1
Витэкс
Нет в наличии
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Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Витэкс
Условия продажи
Без рецепта
Вес
85 г
Косметические средства
4.1.1.2.1. Противокариозные
4.1.1.2.4. Отбеливающие
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