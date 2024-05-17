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АВЕН ГИДРАНС РИЧ КРЕМ 40 мл - Запорожье (642094) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (1)
761,00
Экономия: -157,00 грн
604,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
713,00
Экономия: -109,00 грн
604,00 грн
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
641,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
685,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
741,00
Экономия: -22,23 грн
718,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
700,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 13 мин
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (2)
741,00
Экономия: -22,23 грн
718,77 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
700,45
Экономия: -21,01 грн
679,44 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
674,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
700,45
Экономия: -21,01 грн
679,44 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
713,70 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
695,40 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
674,60 грн
Вероника
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Посмитного, 19
Всего: упаковка (2)
695,40 грн
Глория
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
695,40 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
695,40 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
695,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 13 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
700,45
Экономия: -21,01 грн
679,44 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (1)
695,40 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
695,40 грн