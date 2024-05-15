К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 89 Всего: упаковка (2) 685,00 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Короленко, 3-Б Всего: упаковка (2) 641,20 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 713,00 Экономия: -109,00 грн 604,00 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Запорожье, ул. Победы, 80 Всего: упаковка (1) 761,00 Экономия: -157,00 грн 604,00 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1 Всего: упаковка (1) 741,00 Экономия: -22,23 грн 718,77 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Сумгаитская, 24 Всего: упаковка (1) 700,50 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Канев, ул. Энергетиков, 12-А Всего: упаковка (1) 700,45 Экономия: -21,01 грн 679,44 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75 Всего: упаковка (1) 700,50 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6 Всего: упаковка (1) 741,00 Экономия: -22,23 грн 718,77 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5 Всего: упаковка (1) 741,00 Экономия: -22,23 грн 718,77 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Чернигов, просп. Мира, 49 Всего: упаковка (2) 700,45 Экономия: -21,01 грн 679,44 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Пролиски, ул. Броварская, 2-А Всего: упаковка (2) 741,00 Экономия: -22,23 грн 718,77 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В Всего: упаковка (1) 741,00 Экономия: -22,23 грн 718,77 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 241 Всего: упаковка (1) 741,00 Экономия: -22,23 грн 718,77 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 156 Всего: упаковка (2) 741,00 Экономия: -22,23 грн 718,77 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Млиново, ул. Александровская, 56 Всего: упаковка (1) 700,45 Экономия: -21,01 грн 679,44 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 144-Б Всего: упаковка (1) 700,45 Экономия: -21,01 грн 679,44 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 10:00 График работы Киев, ул. Мишуги Александра, 4 Всего: упаковка (2) 741,00 Экономия: -22,23 грн 718,77 грн Забронировать

Будь здоров Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гришко Михаила, 5 Всего: упаковка (2) 700,45 Экономия: -21,01 грн 679,44 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Княжий Затон, 9 Всего: упаковка (1) 700,50 грн Забронировать