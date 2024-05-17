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АВЕН ГИДРАНС ЛАЙТ ЭМУЛЬСИЯ 40 мл - Одесса (642096) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
713,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
658,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
654,27 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
646,37 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
714,00 грн
Мишель
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 49
Всего: упаковка (1)
695,40 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
695,40 грн
Адмирал
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
Всего: упаковка (1)
695,40 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
695,40 грн
Вероника
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Посмитного, 19
Всего: упаковка (1)
695,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
700,45
Экономия: -21,01 грн
679,44 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (2)
695,40 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
674,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
713,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (2)
713,70 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 28
Всего: упаковка (1)
620,46 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Всего: упаковка (3)
769,50 грн
В других городах:
Черноморская
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
695,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
686,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
650,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (2)
687,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
675,05 грн