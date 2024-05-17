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АВЕН ГИДРАНС ИНТЕНС СЫВОРОТКА 30 мл - Запорожье (642218) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
901,00
Экономия: -103,00 грн
798,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
917,00
Экономия: -119,00 грн
798,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
905,92 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
730,13 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
752,03 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
802,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 34-Б
Всего: упаковка (1)
802,63 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
882,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
912,86 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
932,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
988,85 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
1055,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
1055,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (1)
917,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
923,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
802,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Юрченко, 3
Всего: упаковка (1)
913,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (2)
912,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
872,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
730,13 грн