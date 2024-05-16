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АВЕН ГИДРАНС ИНТЕНС СЫВОРОТКА 30 мл - Львов (642218) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
1055,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
903,15 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
1055,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
1055,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
903,15 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
903,15 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
984,40
Экономия: -29,53 грн
954,87 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
984,40
Экономия: -29,53 грн
954,87 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
1055,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (3)
1055,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (1)
802,63 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
973,50 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
965,40 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 11 мин
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (2)
1055,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
958,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 11 мин
Золочев, ул. Бандеры Степана, 3
Всего: упаковка (4)
1055,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 11 мин
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
917,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 11 мин
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
825,36 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 11 мин
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 12
Всего: упаковка (1)
991,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 11 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
934,79
Экономия: -2,70 грн
932,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Тернополь, ул. Лучаковского, 14
Всего: упаковка (1)
966,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, пл. Героев Евромайдана, 9
Всего: упаковка (1)
1055,00 грн