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АВЕН ГИДРАНС АКВА-ГЕЛЬ 50 мл - Запорожье (642079) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
805,00 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
671,72
Экономия: -33,32 грн
638,40 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
663,36
Экономия: -24,96 грн
638,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
746,49 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
798,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
702,63 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
663,49
Экономия: -25,09 грн
638,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
676,70 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (2)
676,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
650,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
667,45
Экономия: -29,05 грн
638,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
676,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (2)
676,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
744,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
666,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
681,36
Экономия: -42,96 грн
638,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
778,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
676,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
680,66
Экономия: -42,26 грн
638,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
676,70 грн