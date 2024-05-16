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АВЕН ГИДРАНС АКВА-ГЕЛЬ 50 мл - Львов (642079) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
772,42 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
830,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
748,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
632,33
Экономия: -31,03 грн
601,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
830,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
748,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
748,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
830,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
748,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (3)
748,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
748,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 41 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
830,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (3)
748,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (2)
759,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
830,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 87
Всего: упаковка (1)
748,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 9
Всего: упаковка (1)
748,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
748,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
748,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 11 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
829,90 грн